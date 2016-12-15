KCK'nın Türkiye sorumlusu tutuklandı

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmak isterken yakalanan, terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Sara Aktaş'ın tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmak isterken gözaltına alınan, terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Sara Aktaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen terör örgütü KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, yurt dışına çıkarken yakalanan Aktaş'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen Aktaş, burada soruşturmayı yürüten savcılığa ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Aktaş'ın ''silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.



DİYARBAKIR'DA YARGILANIYOR



Şüpheli Sara Aktaş, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen terör örgütü PKK'nın üst yapılanması KCK ana davasında, DBP Eş Genel Başkanları Kamuran Yüksek ve Sebahat Tuncel, DTK Eş Başkanı Hatip Dicle, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın da yargılandığı 156 sanık arasında bulunuyor.



Savcı, davaya ilişkin esas hakkında sunduğu mütalaasında, Aktaş'ın, KCK/TM Türkiye Yürütmesi sorumlusu Sabri OK ile görüşmek yapmak üzere Avrupa'ya gittiğine, bu kişi ile ilişki ve irtibat içinde bulunduğuna, ayrıca Irak'ın kuzeyine de giderek terör örgütünün yöneticileri ile görüşme yaptığına yer vermişti. Mütalaada, Aktaş'ın terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Cemil Bayık ve Duran Kalkan tarafından KCK/TM yapılanmasına gönderilen örgütsel yazılarda verilen emir ve talimatlar doğrultusunda örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirtilmişti.



Mütalaada Aktaş'ın, TCK'nın 314/2 maddesi gereğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA