Kazanarak ayrılmak bizim için önemli

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, ilk maçta avantaj yakalamak istediklerini vurgulayarak, "Kazanarak ayrılmak bizim için önemli. İşimizin zorluğunu biliyoruz." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcu Ryan Babel'in de katıldığı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yarın yapacakları maçın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, iki yakın komşu ülkenin takımlarının karşı karşıya geleceğine dikkati çekerek, "Genel kültür ve felsefi yaşam olarak yakın iki ülkeyiz. Futbol anlamında da aynıyız. Birbirimizden farkımız yok. Olympiakos'un iyi oyuncuları var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Güzel bir maç olacaktır." dedi.



İlk maçta avantaj yakalamak istediklerini vurgulayan Güneş, "Kazanarak ayrılmak bizim için önemli. İşimizin zorluğunu biliyoruz. Centilmence oynansın. Hem futbola hem de dostluğa katkı yapsın. Kazanmak istiyoruz, o gücümüzün olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



"İLK MAÇTA AVANTAJ YAKALAMAK İSTİYORUZ"



Güneş, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak takımlar arasında gösterilmesi konusunda, "Uzun vadede konuşmak yerine basamakları tek tek çıkmak gerekiyor. İki maç var. Yarını düşünüyoruz. İlk maçta avantaj yakalamak istiyoruz. İkinci maçı da kazanırsak tur atlarız. İleriyi görmeye çalışıyorum ama bugünü yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



HAKEM KONUSU



Güneş, maçın hakemiyle ilgili bir kaygı yaşayıp yaşamadıkları yönündeki soruya, "Hakem konusunu gündeme getirerek enerjimizi dağıtmak istemiyoruz. Hakem güzel futbol oynanması için adaletli yönetim göstersin. Peşin fikirleri doğru bulmuyorum. Daha önce de Şampiyonlar Ligi'nde haksızlık yapıldı ama gündeme getirmedik. Kiev'de olağanüstü durum yaşanmıştı. Yarın tüm dikkatimiz ve enerjimiz maçı kazanmaya dönük olacaktır. Olumlu futbolu bozacak hakem hatası olmamasını dilerim." yanıtını verdi.



"ÖZ GÜVENİMİZ YÜKSEK"



Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Babel ise yarın güzel bir maça çıkacaklarını belirterek, "Son 16 turundayız. İlk maçı deplasmanda oynamamız olumlu, artık sabırsızlıkla maçı bekliyoruz." diye konuştu.



Çok iyi bir takıma sahip olduklarını vurgulayan Babel, "Geniş kadromuz var. Her pozisyonda fark oluşturan oyuncularımız bulunuyor. Geldiğimden beri olumlu adımlar attık. Ligdeki konumumuz öz güveni artırıyor. Avrupa için de öz güvenimiz yüksek." şeklinde görüş belirtti.