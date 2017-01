Kazaların yüzde 60'ı cep telefonu kaynaklı

Allianz Teknoloji Merkezi'nin Yol Güvenliği Araştırmasında, son üç yılda kaza yapan sürücülerin yüzde 60'ının kaza sırasında cep telefonlarını kullandıkları tespit edildi.

Sigorta şirketi Allianz'ın açıklamasına göre, Allianz Teknoloji Merkezi (AZT) tarafından Almanya, Avusturya ve İsviçre'de yapılan Yol Güvenliği Araştırması, sayısı artan trafik kazaları ile araçlarda kullanılan bilgi, iletişim ve eğlence teknolojileri arasındaki ilişkiyi inceledi.



Institute for Applied Psychology ve Makam Market Research iş birliğiyle, bin 600 şoförle görüşülerek yapılan araştırmada, sürücülerin trafikteyken teknik cihazlara odaklanmaları nedeniyle kaza riskinin önemli ölçüde arttığı kanıtlandı.



Araştırmada, son üç yılda kaza yapan sürücülerin yüzde 60'ının kaza sırasında cep telefonlarını kullandıkları tespit edilirken, kaza yapmayan sürücülerde ise cep telefonu kullanma oranının yüzde 37 olduğu ortaya konuldu.



"ARACA ENTEGRE TEKNİK CİHAZLAR DA DİKKAT DAĞITIYOR"



Araştırmaya göre, sürücülerin yüzde 46'sı, yani yaklaşık her iki sürücüden biri cep telefonu kullanmama kuralını ihlal ediyor. Sürücülerin yüzde 74'ü ise araca entegre teknik cihazların dikkatlerini dağıttığını belirtiyor.



Sürücülerin yüzde 39'u navigasyon sistemini, yüzde 58'i ise ön paneldeki menü aracılığıyla radyo sistemini kullanıyor. Sürücülerin yüzde 15'i trafikteyken SMS yazıyor ve yüzde 24’ü akıllı telefonlarını kullanarak mesajlarını okuyor.



24 yaş altı katılımcılar arasında bu oranın çok daha yüksek olduğu görülüyor. Bu yaş grubundaki katılımcıların yüzde 23'ü araba kullanırken mesaj yazıyor ve yüzde 27'si mesajlarını okuyor.



Tüm yaş gruplarındaki katılımcıların yüzde 29'u ise kimin kendilerine mesaj veya çağrı gönderdiğini görmek için cep telefonlarını kontrol ediyor.



Araştırma sürücülerin yüzde 52'sinin dikkatinin yolcuların yaptığı telefon konuşmaları nedeniyle dağıldığını da ortaya koyuyor.



YOL GÜVENLİĞİ ÇAĞRISI



AZT, bir süredir resmi kaza istatistiklerinde sürücünün dikkat dağınıklığının kaza sebeplerine dahil edilmesi ve Alman Yol Trafik Kanunları'nın iletişim teknolojilerindeki bu son gelişmeleri yansıtacak şekilde düzenlenmesi için çağrı yapıyor.



Bu nedenle Allianz, Alman hükümetinin tablet gibi mobil cihazları elde tutma yasağına dahil etme niyetini memnuniyetle karşılıyor. Ayrıca Allianz yol güvenliği uzmanları, bu kanunun yenilenmesi sürecinde, sürücülerin araçta film izlemeleri gibi dikkat dağıtan birtakım uygulamaların özellikle yasaklanmasını tavsiye ediyor.



Açıklamada, navigasyon sistemine varış noktasını girmek ya da ön panelden internete erişmek gibi güvenlik üzerinde kritik bir etkisi olan ancak sürüşle ilgili olmayan işlevlerin araba seyir halindeyken sürücü tarafından kullanılamayacak şekilde devre dışı bırakılması gerektiği uyarısında bulunuldu.



Farklı taşıt türlerindeki mobil ve entegre aygıtlar ile uygulamaların ergonomik tasarımının birbirine uyumlu hale getirilmesi ve basitleştirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, acil durum fren destek sistemlerinin tüm yeni araçlara entegre edilmesi tavsiye edildi.



Açıklamada, AZT'nin araştırmasının tüm taşıtlar uygun şekilde donatıldığında, önden çarpışmalı kazaların üçte birinden fazlasının önlenebilir ve etkilerinin azaltılabilir olduğunu gösterdiği kaydedildi.



"DİKKAT DAĞITACAK TÜM TEKNOLOJİK CİHAZLARDAN UZAK DURULMALI"



Araştırmayı yorumlayan Allianz Türkiye Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Tolga Gürkan, raporun her 10 ölümlü kazadan birinin sürüşle ilgili olmayan aktivitelerden kaynaklandığını gösterdiğini ifade etti.



Almanya'da geçen yıl yaklaşık 3 bin 500 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğine değinen Gürkan, "Araştırmaya göre bu ölümlerin 256'sında taraflardan birinin alkolün etkisinde olması başlıca sebep. Ancak, yaklaşık 350 kişinin ise dikkat dağınıklığı nedeniyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybettiği görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.



Gürkan, geçmişte alkolün etkisinde araç kullanmanın hafif bir suç olarak kabul edildiğini, bu durumun artık günümüzde Türkiye dahil pek çok ülkede kabul görmediğini ifade ederek, "Araç kullanırken cep telefonu kullanılmasına karşı da tüm dünyada bu tutumun geliştirilmesi gerekiyor. Bu çalışma, sürüş sırasında cep telefonu kullanmanın ölümlere yol açtığını ortaya koyuyor. Yarıyıl tatili öncesi, özellikle de uzun yola gidecek sürücülerimize, yolculuk sırasında dikkat dağıtacak tüm teknolojik cihazlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz." yorumunu yaptı.