Kazakistan’da Türk İş Konseyi 5. Toplantısı

Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler stratejik düzeydedir. Türk Keneşi olarak amacımız bu ilişkileri ikili düzeyden dörtlü, altılı düzeye çıkarmaktır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, amaçlarının stratejik düzeyde olan Türk Cumhuriyetleri arasındaki ikili ilişkileri dörtlü ve altılı düzeye çıkartmak olduğunu söyledi.



Türk Keneşi ve Kazakistan’ın Atameken Girişimciler Birliği tarafından gerçekleştirilen Türk Keneşi İş Konseyi 5. Toplantısı Astana'da yapıldı.



KAZAKİSTAN'DA TÜRK İŞ KONSEYİ 5. TOPLANTISI



Türk Keneşi Genel Sekreteri Ramil Hasanov’un başkanlığında düzenlenen toplantıya TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan İş Adamları Konfederasyonu Başkanı Mamed Musayev, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marat Şarşekeyev, Kazakistan Girişimciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ablay Mırzahmetov katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Türk Keneşi Genel Sekreteri Hasanov, toplantıda teknik uzmanlar düzeyinde çalışmaların yapılması, Türk Keneşi’nin iş portalından üye ülkelerin faydalanması, TOBB tarafından Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan uzmanlarına iş eğitimi verilmesi ve başka konuların ele alınacağını aktardı.



Toplantı kapsamında Kazakistan Girişimciler Odası ile TOBB arasında iş birliği ve "ortak oda" oluşturma protokolü imzalandı.



Kazakistan Girişimciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mırzahmetov, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki iş bağlarının geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, “Etkinliğimize TOBB ile iş birliği protokolüyle başladık ve buna ileride Kırgızistan ve Azerbaycan’dan mevkidaşlarımızın katılacağına ve ortak birlik oluşturacağımıza inanıyorum.” dedi.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da yaptığı konuşmada, son 5 yılda Türk devletleri arasındaki iş birliğinin kurumsallaştığını belirterek, “Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler stratejik düzeydedir. Türk Keneşi olarak amacımız bu ilişkileri ikili düzeyden dörtlü, altılı düzeye çıkarmaktır.” ifadelerini kullandı.



Türk Cumhuriyetlerinin girişimciliği güçlendirmesi gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 1980’lerde özel sektörün önünü açarak, ekonomiyi dışa ve rekabete açık hale getirdiklerini anımsattı.



Hisarcıklıoğlu, dünya ekonomisinin kriz sonrası yeniden canlanmaya başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:



“Amerika’dan sonra Avrupa ekonomilerinden de canlanma sinyalleri geldi. Geçen yıl düşme yaşayan Rusya ekonomisinin de bu yıl büyümesi bekleniyor. Dünya ekonomisi büyümeye başladığı zaman bizim ürünleri satacak pazar var. 2017’de küresel ticaret 2016’ya göre daha iyi olacak. Hem Türkiye hem Türk cumhuriyetleri için en büyük ihracat pazarı Avrupa ve Rusya’dır. Önümüzdeki bu fırsattan en iyi şekilde yararlanmak istiyorsak mutlaka iş birliğimizi ve ticaret kapasitemizi artırmalıyız”



TOBB’un dünyadaki en iyi oda sistemlerinden birini kurduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Sistemimiz İpek Yolu boyunca Türkistan’dan gelen kervanlar Anadolu’nun ahileri ve loncalarıyla yoğruldu. Bu topraklardan çıkmış sisteme en çok bizim sahip çıkmamız lazım. Bu sistemin Türk Keneşi coğrafyasında karşılık bulması bizleri memnun ediyor.” şeklinde konuştu.



Hisarcıklıoğlu, Kazakistan ile ortak ticaret odası kurulması protokolünü imzalamakla oda sistemini yeni boyuta taşıdıklarını kaydederek, ortak sistemin yurt dışı yapılanmasında önemli olduğunu vurguladı.



Ayrıca zorunlu üyeliğe dayalı oda sistemi çalışmalarını geçen yıl Kırgızistan ile de başlattıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “İnşallah Kırgızistan'ın, geçecek yasayla özel sektöre katkısı daha da artacak. Aynı şekilde Azerbaycan’ın da bu şekilde yapılanmaya gitmesi çok olumlu bir gelişme olacak.” dedi.



“ORTAK TAŞIMA KORİDORU OLUŞTURMALIYIZ”



Hisarcıklıoğlu, ticaretin gelişmesinde taşıma koridorlarının önemini vurgulayarak, “Türk Keneşi olarak kendimize ait taşıma koridoru oluşturmamız gerekir. Öyle bir taşıma koridoru oluşturmalıyız ki küresel risklerin arttığı dönemde bile en verimli bir şekilde çalışabilsin.” ifadelerini kullandı.



Hazar denizi üzerinden oluşturulacak koridorun dünya ticareti için ana damarlardan biri olma potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Çin ile Avrupa arasındaki mal trafiğini kendi coğrafyamıza çekersek, en büyük zenginliğe ulaşmış olacağız.” dedi.



Türk Keneşi İş Konseyi 4. Toplantısı da geçen yıl Kırgızistan’da yapılmıştı.