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09 Eylül 2017 19:32 | Son Güncelleme: 09 Eylül 2017 19:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasan Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasan Ruhani ile görüştü

Rixos President Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Etiketler: erdoğan ruhani görüşmesi


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