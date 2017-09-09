Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasan Ruhani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.
Rixos President Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Rixos President Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Erdoğan, Trump ile konuştu! BM kurulunda görüşecekler Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan ve Trump... Gündem
Erdoğan, Hazret Sultan Camisi'ni ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazret Sultan Camisi ve Astana EXPO 2017 fuar alanını ziyaret... Gündem
2 milyar dolar yeterli değil 5'e çıkaracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Astana Zirvesi önem arz ediyor. Ön çalışmalar bitmiş durumda. Artık burada... Gündem
Erdoğan Kazakistan'da resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından resmi... Dünya