Kazakistan'da apartman çöktü

Karaganda eyaletinde kısmen çöken apartmanda 9 kişi öldü.

Kazakistan'ın Karaganda eyaletinde 5 katlı bir apartmanın kısmen çökmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Kazakistan Olağanüstü Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, dün gece Şahan kasabasındaki 5 katlı bir apartmanın kısmen çöktüğü belirtildi.



Arama kurtarma çalışmalarında 3'ü çocuk 9 kişinin cesedinin bulunduğu kaydedildi.



Enkaz altından bir kişi yaralı kurtarıldı.



Karaganda Valisi Nurmuhambet Abdibekov, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın ısıtma kazanının patlaması sonucu çöktüğüne işaret etti.