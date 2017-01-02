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02 Ocak 2017 09:44 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2017 09:46

Kazakistan'da apartman çöktü

Karaganda eyaletinde kısmen çöken apartmanda 9 kişi öldü.

Kazakistan'da apartman çöktü

Kazakistan'ın Karaganda eyaletinde 5 katlı bir apartmanın kısmen çökmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazakistan Olağanüstü Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, dün gece Şahan kasabasındaki 5 katlı bir apartmanın kısmen çöktüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarında 3'ü çocuk 9 kişinin cesedinin bulunduğu kaydedildi.

Enkaz altından bir kişi yaralı kurtarıldı.

Karaganda Valisi Nurmuhambet Abdibekov, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın ısıtma kazanının patlaması sonucu çöktüğüne işaret etti.

Etiketler: kazakistanapartman çöktükaragan


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