Kazakistan ve Türkiye Radyolarından İlk Ortak Canlı Yayın

Kazakistan Devlet Radyosu ve TRT-Türkiye'nin Sesi Radyosu, Nevruz Bayramı dolayısıyla ilk kez ortak canlı yayın yaptı.

İki ülkenin devlet radyo kurumlarının Astana ve Ankara'daki merkez stüdyolarında "radyo köprü" şeklinde Kazakça gerçekleştirilen ve bir saat süren canlı yayında, nevruzun iki ülke halklarının tarihindeki yeri ve önemi tartışıldı.

Kazakistan Devlet Radyosu Müdürü Madi Manatbekuli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yayının kusursuz bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Yayının amacı diğer Türk cumhuriyetlerine örnek olmak ve ortak yayınların önünü açmak." dedi.

Kazakistan Devlet Radyosu bünyesinde 4 radyo istasyonunun hizmet verdiğini ve burada çalışanların tecrübelerini arttırmak için Türkiye'ye göndermeye çalıştıklarını söyleyen Manatbekuli, Türkiye'den de Kazakistan'a radyocuları beklediklerini, ilk ortak canlı yayının iki ülke devlet radyoları arasındaki iş birliğinin başlangıcı olduğunu ifade etti.