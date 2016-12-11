Kazakistan petrol üretimini azaltacak

Kazakistan’ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol üretimini azaltma kararı üzerine üretimi günlük 20 bin varil azaltacağı bildirildi.

Kazinform ajansının haberine göre, Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, Viyana’da düzenlenen OPEC ülkeleri toplantısında yaptığı açıklamada, "Kazakistan petrol üretimini günlük 20 bin varil azaltacak." dedi.



Bozumbayev, daha önceden yaptığı açıklamalarında, petrol ihraç eden ülkelerin ilk 6 ayda petrol üretimini azaltma kararını desteklediğini, çünkü petrol üretimindeki bugüne kadar yapılan yüzde 3-4 sınırlamanın fiyatların yüzde 17 artmasını sağladığını söylemişti.



Bakan Bozumbayev, petrol üretimine getirilecek sınırlamaların Kazakistan için sorun yaratmayacağını dile getirmişti.