Kazakistan, Kuzey Kore'yi kınadı

Kazakistan, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini şiddetle kınadı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan’ın Kuzey Kore’nin balistik füze denemesini şiddetle kınadığı belirtilerek, denemenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına aykırı olduğu, dünya barışına tehdit oluşturduğu ve hem bölgesel hem de dünya çapında durumu istikrarsızlaştığı ifade edildi.



Kuzey Kore’nin sorumsuz siyasetinin dünyadaki nükleer silahsızlandırma sürecini olumsuz etkilediğinin ve nükleersiz geleceğin sağlanmasındaki kolektif çabaları baltaladığının kaydedildiği açıklamada, "Kuzey Kore’yi kendi halkının güvenliği ve kalkınması, ayrıca tüm insanlığın menfaati için nükleer hırslarından vazgeçmeye ısrarla çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, Kuzey Kore’nin nükleer tehdidinin tüm ilgili tarafların müzakere sürecini yeniden başlatma yoluyla karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümün aranması için çabalarını birleştirmesi gerektiğine işaret ettiği vurgulandı.



Açıklamada, sorunun ancak müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği anlatıldı.



Japonya, 28 Temmuz’da Kuzey Kore'nin bir balistik füze denemesi daha yaptığını ve füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesindeki sularına düştüğünü belirtmişti.



Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, gerçekleştirilen kıtalararası balistik füze denemesinin, ülkesinin ABD'yi vurabileceğini gösterdiğini söylemişti.