Kazadan sonra ilk maçına çıktı

Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasında 19 futbolcusunu ve teknik ekibini kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense, hazırlık maçında Palmeiras ile karşılaştı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan Arena Conda Stadı'nda, Chapecoense ve Palmeiras takımları arasındaki yardım maçı öncesinde Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasından sağ kurtulan Chapecoense oyuncusu Jackson Follmann'a Copa Sudamericana kupası verildi.



Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasında 19 futbolcusunu ve teknik ekibini kaybeden Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Chapecoense, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk maçını yaptı.



Chapecoense, hazırlık maçında Serie A'nın son şampiyonu Palmeiras ile 2-2 berabere kaldı.



Kazadan yaralı olarak kurtulan futbolcular Helio Neto ve Alan Ruschel ile ayağını kaybeden yedek kaleci Jackson Follmann'a, maç öncesinde sahada düzenlenen törenle Sudamericana Kupası ve madalyaları takdim edildi. Follmann ve Ruschel'ın gözyaşlarına hakim olamadığı törende, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına da madalya verildi.



Chapeco kentindeki Conda Arena'da oynanan ve yaklaşık 20 bin taraftarın takip ettiği karşılaşmada Chapecoense'nin gollerini Amaral ile Douglas Grolli kaydetti. Palmeiras'ın gollerini ise Raphael Veiga ile Vitinho attı.



Mücadelenin 71. dakikasında, uçak kazasında hayatını kaybeden 71 kişinin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.