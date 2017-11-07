Kazada hayatını kaybeden polis toprağa verildi

Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Abdulvahip Tanış (29) memleketi Gümüşhane'de defnedildi.

Kızıltepe-Nusaybin karayolundaki kazada yaşamını yitiren Tanış'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Gümüşhane Devlet Hastanesinden alınarak il merkezindeki Kemaliye Camisi'ne getirildi.



Burada düzenlenen törende Tanış'ın özgeçmişi okundu, dua edildi. Törende, polis memurunun 3 aylık eşi Özden, ailesi ve silah arkadaşları gözyaşı döktü.



Cenazeye, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, CHP İl Başkanı Bedir Ağaç, MHP İl Başkanı Nadim Aydın'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.







Tanış'ın cenazesi, İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Arzular/Kabaköy beldesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.



Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis Abdulvahip Tanış, kullandığı 10 DP 401 plakalı otomobilin Kızıltepe-Nusaybin karayolunda şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.



