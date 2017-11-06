Kaza yapan otobüste 127 kaçak yakalandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde otomobile çarpan otobüste yakalanan 127 kaçak göçmen Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçede 3 Ekim'de trafik kazasına karışan otobüste yakalanan 64 Afgan, 62 Pakistanlı ve bir Kamerunlu 127 kaçak göçmen 3 gün boyunca ilçedeki spor salonunda bekletildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, işlemlerin ardından yurt dışına çıkartılmak üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Kaçak göçmenleri taşıyan Ali Rıza K. yönetimindeki 59 YN 368 plakalı otobüs, 3 Ekim'de Hanönü Belediyesi yakınlarında önünde seyreden İl Sağlık Müdürlüğü personelinin bulunduğu, Ahmet Bıyık'ın kullandığı 06 FK 4811 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana gelmişti.



Kaza yerine gelen polis ekipleri, otobüsteki 64'ü Afganistan, 62'si Pakistan ve biri Kamerun uyruklu 127 kaçak göçmeni yakalamıştı.



