Kaza yapan kamyon sürücüsü 40 dakikada kurtarıldı

Kaza, TEM Otoyolu İzmit Hatipköy mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ SIKIŞTI

Hayati D. idaresindeki 41 D 6847 plakalı inşaat malzemeleri yüklü kamyon, Abdullah E. idaresindeki 19 SL 606 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kağıt gibi katlanan kamyonun sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüleri haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.





İTFAİYE 40 DAKİKADA KURTARDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre mücadele etti. Sürücüye müdahale etmek isteyen sağlık ekipleri ise sürücü kabininin tavanından araca girdi. Hayati D. yaklaşık 40 dakika süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.





TEM'DE KUYRUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak trafik akışının sürdüğü TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayı anlatan tır sürücüsü Abdullah E., normal seyrinde giderken birden arkasında gürültü duyduğunu, baktığında ise aracına arkadan çarpıldığını ve sürücüsünün sıkıştığını gördüğünü ifade etti. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesi sonrasında TEM’deki trafik yoğunluğu normale döndü.