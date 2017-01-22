Kaza yapan aracın sürücüsünü aradılar

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü kaza yerinde bulunamayınca çevreye savrulmuş olabileceği ihtimali üzerine arama çalışması başlatıldı.

Kırkpınar Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde Sapanca yönüne giden ve sürücüsü tespit edilemeyen 54 SB 662 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.



Kaza yapan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta sürücünün olmaması üzerine kaza sırasında savrulmuş olabileceği şüphesiyle çevrede arama çalışması başlattı.



Tüm aramalara rağmen sürücüsü bulunamayan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.



Polis ekipleri, araç sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı.