Kaza sonrası kaçan sürücüyü aracının parçaları yakalattı

İzmir'de motosiklete çarparak sürücüsünün ölümüne yol açan otomobile, kaza mahallinde bulunan parçalarından ulaşıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, ölümlü trafik kazası sonrası kaçan sürücü, olay yerinden toplanan araç parçalarının incelenmesi sonucu yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İzmir-Aydın karayolu Torbalı çıkışında İzmir istikametine giden Sinan Bozdağ'ın (36) kullandığı motosiklete 10 Temmuz'da plakası tespit edilemeyen bir araç çarparak kaçtı.



Bozdağ, olay yerinde hayatını kaybetti.



Kaçan sürücünün yakalanması için İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip kuruldu. Çalışmalara başlayan ekipler, kazanın meydana geldiği noktadan itibaren 100 metrelik alanda kaçan araca ait olduğu değerlendirilen irili ufaklı tüm parçaları topladı.



Teknik araştırmada ilk olarak aracın marka ve modeli belirlendi. Parçalardan birinin rengiyle motosiklet üzerindeki boya kalıntısından yola çıkan ekipler, daha sonra gazete dağıtıcısı motosiklet sürücüsünün müşteri güzergahındaki 35 kameradan 175 saat görüntüyü inceledi.



Şüpheli aracı görüntülerden takip eden ekipler, Aydın-İzmir karayolu üzerindeki kameralardan geçen markası belirli yeşil renkli otomobilin plakasına ulaştı.



Aracın sahibi F.A, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken kazaya karıştığı belirlenen araç ise bulunamadı.



Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden zanlı, kazanın ardından otomobili Manisa'nın Salihli ilçesindeki sanayi sitesindeki akrabası R.A'ya götürdüğünü söyledi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.