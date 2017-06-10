Rumen teknik direktör Marius Sumudica Kayserispor'da

Kayseri'ye getirilen ve kulüp tesislerini gezen Sumudica ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 46 yaşındaki Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Sarı-kırmızılı kulüp yönetimi dün akşam prensipte anlaştığı Sumudica'yı gece geç saatlerde Kayseri'ye getirdi.



Kulüp Başkanı Erol Bedir ve yöneticilerle tesisleri gezen Rumen teknik adam ile yapılan son görüşmelerin ardından 2 yıllık anlaşmaya varıldı. Bunun üzerine Sumudica ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.



Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2017-2018 ve 2018-2019 futbol sezonu için kulübümüz teknik direktör Marius Sumudi̇ca ile anlaşma sağlamıştır. Yapılan kontratın teknik direktörümüze ve Kayserispor'umuza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, Sumudica için bugün basın mensuplarının önünde imza töreni yapılacağı duyuruldu.



Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Sumudica'nın kariyerine ilişkin şu bilgiler verildi:



"Teknik direktör Marius Sumudica Romanya'nın Astra Giurgiu takımını 2 yıl çalıştırmış olup 2015-2016 sezonunda Romanya şampiyonu olmuş ve aynı yıl Romanya süper kupasını kazanmıştır. Astra Giurgiu takımı Avrupa kupalarında gruplardan çıkma başarısını göstermiş olup, Sumudica son 2 yılda basın mensupları tarafından Romanya'nın en iyi teknik adamı seçilmiştir."