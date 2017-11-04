Kayserispor'de golsüz beraberlik

Süper Lig'in 11. haftasındaki Kayserispor-Trabzonspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

Süper Lig'in 11. haftasındaki Kayserispor-Trabzonspor karşılaşması 0-0 sona erdi.



32. dakikada Kana Bıyık'ın sağdan ortasında, Mendes arka direkte kafayla topu kale önüne indirdi. Kaleci Onur Recep Kıvrak, Umut Bulut'tan önce topa sahip oldu.



36. dakikada Okay Yokuşlu'nun savunma arasına attığı derinlemesine pasta koşu yapan Castillo, ceza alanına girdi. Savunma oyuncularının çabuk davranması sonucu Castillo, pozisyonunu kaybederek topu Kayserisporlu oyunculara kaptırdı.



Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.



İKİNCİ YARI



59. dakikada sağ kanattan Gyan'ın ortasında, ceza alanı içinde Umut Bulut'un vuruşunda, top az farkla direğin dibinden auta gitti.



75. dakikada Espinoza'nın pasıyla topla buluşan Gyan'ın, rakibini geçtikten sonra ceza yayı solundan vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



77. dakikada Espinoza'nın pasıyla ceza alanı sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Lopes'in vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak iki hamlede topu kontrol etti.



Maç 0-0 berabere tamamlandı.



