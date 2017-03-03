Kayserispor'dan hakem tepkisi

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde dün Fenerbahçe ile oynadıkları maçın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterdi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, birinci önceliklerinin Spor Toto Süper Lig olduğu için Fenerbahçe maçına takımda daha az forma şansı bulabilen oyuncularla çıktıklarını, Kasımpaşa maçına daha diri çıkmayı amaçladıklarını bildirdi.



Karşılaşmanın 45. dakikasındaki olayın tüm planlarını alt üst ettiğini ifade eden Bedir, şunları kaydetti:



"Ligin ilk yarısındaki Alanyaspor maçımızı da yönetip futbol kamuoyunun ittifakla kabul ettiği hatalara imza atarak mağlup olmamıza neden olan hakem Ümit Öztürk, yine akla ziyan bir kararla, önce lehimize atış ve dirsekle yaptığı hareketten dolayı Lens'e sarı kart vermesi gerekirken aleyhimize faul kararı vermiş ve top durmadan kullanılan atış sonunda gol olmuştur. Yardımcı hakem, ısrarla yerinde çakılı durmuş ve golün iptal edilmesini beklemiştir. Ancak maçın hakemi ise (vücut diline bakarsak) şaşkın ve çaresiz bir şekilde golü vermiştir. Deplasmanda atılan golün avantajını ele geçiren Fenerbahçe ve demoralize olan takımımızın, maçın ikinci yarısında mücadelesinde de lehimize verilmeyen açık ve net penaltı pozisyonunu da hesaba katarsak, bu yıl özellikle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son maçlarda çok ciddi hakem hataları oluştuğunu görebiliriz."