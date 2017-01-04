Sergen Yalçın Kayserispor ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi.

Hakan Kutlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Kayserispor yönetimi, Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardı.



Kayserispor'un 18 Ocak Çarşamba günü yapılacak olağanüstü kongresinde başkanlığa getirilmesi üzerinde mutabık kalınan Erol Bedir, yaptığı açıklamada, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladıklarını söyledi.



Bedir, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni etti.