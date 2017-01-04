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04 Ocak 2017 19:57 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2017 20:01

Sergen Yalçın Kayserispor ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi.

Sergen Yalçın Kayserispor ile anlaştı

Hakan Kutlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Kayserispor yönetimi, Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardı.

Kayserispor'un 18 Ocak Çarşamba günü yapılacak olağanüstü kongresinde başkanlığa getirilmesi üzerinde mutabık kalınan Erol Bedir, yaptığı açıklamada, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Bedir, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni etti.

Etiketler: Kayserisportransfer dönemiSergen Yalçın


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