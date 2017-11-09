Kayserispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon, pas ve şut çalışmaları yaptı.



Yaklaşık 2 saat süren idmana, milli takım kamplarında bulunan Deniz Türüç, Atila Turan, Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Oleksandr Kucher, Asamoah Gyan ve Ryan Mendes katılmadı.



Gençlerbirliği maçının çalışmalarına yarın devam edecek Kayserispor, 11 Kasım Cumartesi günü TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile hazırlık müsabakası yapacak.



