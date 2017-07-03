Kayserispor'a Rumen defans oyuncusu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, daha önce anlaşmaya varılan Rumen defans oyuncusu Cristian Sapunaru ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, daha önce anlaşmaya varılan Rumen defans oyuncusu Cristian Sapunaru ile sözleşme imzaladı.



Kulüp tesislerinde, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in de hazır bulunduğu imza töreninde 33 yaşındaki Sapunaru, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.



Portekiz'in Porto ve İspanya'nın Zaragoza takımlarında da forma giyen Sapunaru, geçtiğimiz sezon Romanya 1. Lig ekibi Astra Giurgiu'da oynamıştı.