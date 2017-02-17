Kayserispor, Bursaspor'u 2-0 mağlup etti

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor'u ağırladı.



Maçın 19. dakikasında Kayserisporlu Lawal'a faul yapan Bursasporlu Deniz Yılmaz, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

İkinci yarı



49. dakikada sağ kanattan Hakan Arslantaş'ın ortasına Welliton'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Kale çizgisi önüne düşen meşin yuvarlak Umut Bulut'a da çarparak tekrar Welliton'un önüne geldi. Welliton düzgün bir vuruşla bu sefer topu filelere gönderdi: 1-0



79. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı serbest atışta penaltı noktasında Mabiala'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ direkten döndü. Topu iyi takip eden Rotman'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0



Maç, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.