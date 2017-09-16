Kayserispor sahasında kazandı

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.



"BOŞLUKLARI RAKİBİMİZE KARŞI KAPATTIK"



Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor karşısında iyi oynayarak 2-0 kazandıklarını söyledi.



Rumen teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor'un yıldızlardan kurulu bir takım olduğunu belirterek, "Dünyanın her tarafında aynıdır. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Karşınızda yıldızlardan kurulu takım olsa da grup olarak dik durduğunuz zaman, iyi çalıştığınızda, galibiyet kendiliğinden geliyor." diye konuştu.



Olumsuz sonuçlarda her zaman sorumlunun kendisi olduğunu ifade eden Sumudica, şunları kaydetti:



"Gerçekten nasıl durulacağını sahada gösterdik. Boşlukları rakibimize karşı kapattık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik bir hafta boyunca. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum, gerçekten beni üzmediler. Galibiyet, futbolcular ve taraftarlarımızın. İnanıyorum ki Türkiye’de biraz daha kalmayı hak ettim. Sumudica'nın ismini biraz daha duyacaksınız."



ANTALYASPOR CEPHESİ



Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, alınan sonuçtan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.



Bir takımın başına gelebilecek talihsizliklerin hepsini bu maçta yaşadıklarını dile getiren Çalımbay, "Maçın 1. dakikasında ilk atağın gol olması karşı takıma güven verdi. Bu bizim takımda da bir telaşa neden oldu. 1. dakikada golü yedik, bunu telafi edecek çok uzun bir süre vardı ama telafi edemedik." diye konuştu.



"RADİKAL KARARLAR ALMAMIZ GEREKİYOR"



Antalyaspor'un geçen sezonki temposundan çok uzak olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Sezonun başındayız ama görülen bir şey var ki tempoyu üst seviyelere çekmemiz lazım. Yalnız burada görülüyor ki bazı arkadaşlarımızla ilgili radikal kararlar almamız gerekiyor. Bu konuları da yönetimimizle görüşeceğiz. Onun için herkese bir sorumluluk düşüyor ama bunları telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.