Kayserispor Mesut Bakkal ile devam etmek istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, teknik direktör Mesut Bakkal ile yeni sezonda da devam etme görüşü ağır basıyor.

Kayserispor, Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından 6 maçlığına teknik direktörlüğe getirilen Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı 5 maçta, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan topladı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde ortaya konulan bu performans, takımın ligde kalmasında büyük rol oynadı.



Bakkal yönetiminde çıktığı ilk maçta Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Kayserispor, daha sonra deplasmanda Trabzonspor'u 3-2, evinde de Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala kümede kalmayı garantiledi.



Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, 6 maçlık anlaşma yaptıkları Bakkal ile gelecek sezon da devam etmemeleri için bir neden olmadığını belirtti.



Bakkal'ın, Kayserispor'da görev yaptığı kısa dönemde başarılı olduğunu belirten Bedir, şunları söyledi:



"Bazen mukavelesi uzun süreli sözleşmeler yapıyorsunuz, bir hafta 10 gün sonra veya 3 maç sonra ayrılabiliyorsunuz. Çok kısa süre anlaşıyorsunuz, uzun süre çalışabiliyorsunuz. Mesut hocayla biz 6 maçlık anlaştık. Geldiğinde 6 maçlık bir turnuva oynayacağımızı söylemiştik. Hedeflerimize ulaştığımızda oturur, şartlarımız konuşur, prensip olarak anlaşırsak devam ederiz, demiştik. Bugüne kadar negatif bir şey yok. Bana göre de geride kalan 4-5 maçta başarılı bir performans sergiledi. Futbolcularla uyumu, şehirle kaynaşması, bizimle iyi iletişim kurması 5 maçta da 11 puan alması bir teknik direktör için başarıdır. Olaylara sadece sportif başarı açısından bakmayalım. Bir transfer politikamız var, önümüzde hedeflerimiz var. Bu hedeflerle ilgili hocanın mutlaka fikirleri olacaktır ama lig bitmeden tüm bunları masaya yatırmadığımız için henüz kağıda da imzayı atmadık. Gönül olarak biz hocayla çalışmak istiyoruz. Hoca Kayseri'yi çok seviyor, burada çalışmak istiyor. Eğer çok büyük bir aksilik olmazsa devam ederiz ama devam etmezsek de gerek hocanın bir problemi varsa gerek bizden kaynaklanan bir sıkıntı olursa zaten keyifli bir şekilde çalıştık, keyifli bir şekilde de helalleşiriz."