Kayserispor iki isme imza attırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Dejan Meleg ve Fernando Boldrin ile anlaşma sağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Dejan Meleg ve Fernando Boldrin ile anlaşma sağladı.



Kayserispor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sırbistan Süper Lig takımlarından Vojvodina forması giyen 22 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Meleg ile 3 yıllık, bonservisi Romanya 1. Lig ekibi Steaua Bükreş'te bulunan 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Boldrin ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı.



Meleg ve Boldrin, gelecek günlerde resmi sözleşmeye imza atacak.