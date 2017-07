Kayserispor, Gyan ile sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, daha önce anlaşmaya vardığı Ganalı forvet Asamoah Gyan ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, daha önce anlaşmaya vardığı Ganalı forvet Asamoah Gyan ile sözleşme imzaladı.



Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ve Kulüp Asbaşkanı Mehmet Fatih Uyar'ın da hazır bulunduğu imza töreninde, Gyan, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.



Bedir, imza töreninde yaptığı konuşmada, hareketli bir transfer dönemi geçirdiklerini belirterek, "Her mevkiye transfer yapmak için yola çıktık. Bu transferlerin başında Gyan geliyordu. Menajerlerle yapılan ilk görüşmelerde ücret yüksek geldiği için anlaşma sağlayamamıştık. daha sonra biraz amatörce oldu ama aradan menajerleri kaldırdık ve futbolcuya direkt ulaştık." diye konuştu.



Taraftarların Gyan'a çok güzel bir karşılama yaptığını vurgulayan Bedir, şunları kaydetti:



"Gyan'ın bizden istediği ilk şey para değildi. Bizim hedeflerimizi, takımımızı sordu. Böyle bir futbolcunun sadece parayla Kayseri'ye gelmesi düşünülemezdi. Biz kendisine hedeflerimizi anlattık. Bu görüşmelerin ardından olmaz denen oldu, gelmez denen oyuncu Kayseri'ye geldi. Kendisine yakışan bir karşılama ile yer yerinden oynadı. Gyan, yıllık 550 bin avro garanti ücretle oynayacak."



Asamoah Gyan ise Kayseri'de olmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, "Burada bulunmaktan çok mutluyum. Zaten mutsuz olsaydım burada olmazdım. İlk olarak kulüp benimle iletişime geçtiğinde ben de araştırma yapmak durumunda kaldım. Anladım ki Kayserispor hedefleri olan bir takımdı." ifadelerini kullandı.



Karar verme sürecinin biraz uzun sürdüğünü anlatan Gyan, şunları kaydetti:



"Gerek olanaklar, gerekse maddi açıdan her şeyi düşünmek gerekiyor. Ben kulübe gelip olanaklarını gözümle görmek istedim. Gördüğüm kadarıyla da her şey muhteşem. Kayserispor çok daha iyi bir kulüp olacak ve gördüklerimden yola çıkarak kulübün çok daha güzel bir geleceğe sahip olacağına inanıyorum. Türkiye bizim için büyük bir tecrübe olacak. Türkiye ligi önemli ligler arasında bulunuyor. Bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu ligin içerisinde çok önemli isimler var. Kulübün hedeflerine ulaşması için elimden geleni yapacağım."



Gana'nın Accra kentinde dünyaya gelen 31 yaşındaki Asamoah Gyan, futbola 2003'te Liberty Prof takımında başladı. Gyan, sırasıyla Udinese, Modena, Rennes, Sunderland, El-Ain, Shangai ve El Ahli takımlarında forma giydi.