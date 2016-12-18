Kayserispor, Adana'dan puansız döndü

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçında Adanaspor, Kayserispor'u 2-1 yendi.

2. dakikada Nakoulma'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Welliton'un şutunda, kaleci Hayrullah Mert Akyüz meşin yuvarlağı çeldi.



7. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında ceza sahasında Levent Gülen'in yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.



23. dakikada Renan Diniz'in ceza sahası dışından attığı sert şutta, top yan direkten oyun alanına döndü.



39. dakikada Koman'ın pasıyla topla buluşan Roni'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ahamada'da kaldı.



41. dakikada Kayserispor öne geçti. Ceza yayının sağ çaprazından kazanılan serbest atışı kullanan Deniz Türüç, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1



Kayserispor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.



51. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Cem Özdemir'in vuruşunda, kaleci Ahamada meşin yuvarlağı kontrol etti.



58. dakikada soldan ilerleyen Roni'nin ceza sahası dışından attığı sert şutta, top direkten döndü.



75. dakikada Kayserispor çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Kaleci Hayrullah Mert Akyüz'ün yaptığı pas hatasında topla buluşan Umut Bulut ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Umut, pasını daha uygun durumda bulunan Nakoulma'ya göndermek isterken, çok hızlı olan top yandan dışarı gitti.



77. dakikada Adanaspor beraberliği sağladı. Digao'nun sağdan ortasında, penaltı noktasına yakın bölgede topa hareketlenen Ahmet Dereli kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1



90+5. dakikada Adanaspor maçın skorunu belirledi. Ceza sahası dışından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Cem Özdemir'in vuruşunda, yerden seken top kaleci Ahamada'nın müdahalesine rağmen filelere gitti ve Adanaspor müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim



Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun



Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Digao (Dk. 90+3 Emre Uğur Uruç), Didi, Viera, Renan Diniz, Roni, Koman, Bekir Yılmaz (Dk. 69 Ahmet Dereli), Tevfik Altındağ (Dk. 6 Foguinho), Cem Özdemir, Magaye



Kayserispor: Ahamada, Levent Gülen, Mabiala, Kana Bıyık, Ufuk Budak (Dk. 88 Anıl Karaer), Nakoulma, Sow (Dk. 85 Murat Duruer), Mijailovic, Deniz Türüç, Welliton (Dk. 65 Kubilay Sönmez), Umut Bulut



Goller: Dk: 41 Deniz Türüç (Kayserispor), Dk. 77 Ahmet Dereli, Dk. 90+5 Cem Özdemir (Adanaspor)



Sarı kartlar: Dk. 28 Bekir Yılmaz, Dk. 40 Viera, Dk. 74 Roni (Adanaspor), Dk. 65 Levent Gülen (Kayserispor)











Kaynak: AA