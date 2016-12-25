Kayserispor 7 maç sonra galip

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, Kardemir Karabükspor'u 2-0 yendi.

Kayserispor, Süper Lig'de 7 maç sonra galip geldi.

8. dakikada ceza yayı sol tarafından Zec'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.



15. dakikada hakem Halil Umut Meler'in Kayserispor lehine penaltı verip Kardemir Karabüksporlu Dany'yi kırmızı kartla oyun dışında bırakması tartışmalara neden oldu. Bu dakikada Nakoulma'nın ceza sahası içinde vuruşunda kaleye yönelen topa Dany'nin elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Meler penaltı kararı verdi ve futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Bu pozisyonda başta Dany olmak üzere Kardemir Karabüksporlu futbolcular elle müdahale olmadığı gerekçesiyle yoğun biçimde hakem Meler'e itirazda bulundu.



17. dakikada Kayserispor'da penaltı atışını kullanan Deniz Türüç, düzgün vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0



20. dakikada savunmanın yaptığı hata sonucu sağ kanatta meşin yuvarlağı kapan Umut Bulut, topu penaltı noktası civarındaki Welliton'a aktardı. Bu futbolcunun rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.



34. dakikada Kokalovic'in ceza yayı önünden çektiği şutta, meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada Latovlevici'nin kullandığı serbest atışta, ceza sahası içinde Barış Başdaş'ın topa vuruşunda kaleci Muammer Yıldırım direğin dibinde meşin yuvarlağı uzaklaştırarak gole izin vermedi.



60. dakikada Traore'nin kullandığı köşe atışında, Yatabare'nin ceza sahası içinde kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu uzaklaştıran savunma tehlikeyi önledi.



62. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında topla ceza sahasına yönelen Deniz Türüç, meşin yuvarlağı sol tarafta müsait pozisyondaki Nakoulma'ya aktardı. Bu futbolcunun rakibinden sıyrılarak yakın mesafeden şutunda, top yandan auta çıktı.



64. dakikada sol kanattan Latovlevici'nin ortasında ceza sahası içinde kaleci Muammer Yıldırım ile karşı karşıya kalan Yatabare'nin vuruşunda, top direğin dibinden dışarı gitti.



71. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Deniz Türüç'ün ortasında, penaltı noktası civarında Umut Bulut'un dokunduğu meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



84. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Murat Duruer'in ara pasında ceza sahasında topu kontrol eden Welliton, ilk vuruşunda kaleci Adriano'dan dönen meşin yuvarlağı ikinci vuruşunda filelerle buluşturdu: 2-0



90. dakikada ceza yayı önünden Ceyhun Gülselam'ın şutunda köşeye giden topu kaleci Muammer Yıldırım elleriyle tokatladı.



Kayserispor karşılaşmayı 2-0 kazandı.





Kayserispor: 2 - Kardemir Karabükspor: 0



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has



Hakemler: Halil Umut Meler, Erdinç Sezertam, İlker Takpak



Kayserispor: Muammer Yıldırım, Levent Gülen (Dk. 54 Stevanovic), Kana Bıyık, Mabiala, Anıl Karaer, Mijailovic, Sow, Deniz Türüç (Dk. 72 Murat Duruer), Nakoulma (Dk. 89 Mert Ilıman), Umut Bulut, Welliton



Kardemir Karabükspor: Adriano, Kerim Zengin (Dk. 89 Hakan Aslantaş), Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Kokalovic, Ceyhun Gülselam, İlhan Depe (Dk. 18 Gaman-Dk. 89 Lazarevic), Traore, Zec, Yatabare



Goller: Dk. 17 (Penaltıdan) Deniz Türüç, Dk. 84 Welliton (Kayserispor)



Kırmızı kart: Dk. 15. Dany (Kardemir Karabükspor)



Sarı kartlar: Dk. 37 Deniz Türüç, Dk. 59 Mabiala (Kayserispor), Dk. 45 Ceyhun Gülselam, Dk. 59 Barış Başdaş (Kardemir Karabükspor)

Kaynak: AA