Kayseri'de tedavi gören asker şehit oldu

Kayseri'de patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan askerlerden Mesut Yaşar, 49 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralanan askerlerden Mesut Yaşar, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.



Çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, patlayıcı yüklü araçla yapılan terör saldırısında yaralanan askerlerden Mesut Yaşar, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 49 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.



Şehidin cenazesinin, Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.



Kayseri'de 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 54 asker ve otobüsün şoförü yaralanmıştı.