Kayseri'deki saldırıya ilişkin ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin, "Muhtemelen çarşı iznine çıkan askerlerimizin içinde bulunduğu özel halk otobüsüne yönelik bombalı araç girişimi. Tarz itibarıyla maalesef Beşiktaş'taki elim hadiseye benziyor, maalesef yaralılar var ama şehit, ölü var mı bu hususta birazdan Sayın Başbakan buraya intikal ettiğinde net bir bilgi alabiliriz." dedi.



Kaynak, Kahramanmaraş Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri'de sabah 08.45'te terör saldırısının meydana geldiğini belirtti.



Başbakan Yardımcısı Kaynak, şu bilgileri verdi:



"Muhtemelen çarşı iznine çıkan askerlerimizin içinde bulunduğu özel halk otobüsüne yönelik bombalı araç girişimi. Tarz itibarıyla maalesef Beşiktaş'taki elim hadiseye benziyor, maalesef yaralılar var ama şehit, ölü var mı bu hususta birazdan Sayın Başbakan buraya intikal ettiğinde net bir bilgi alabiliriz. Bildiğiniz gibi yayın yasağı var. Biz insanlık adına bugün Kahramanmaraş'tan bütün dünyaya mesaj vermeye çalışırken, içimizdeki bir kısım hain unsurlar bizim ülkemizin, insanımızın güvenliği için özel yetiştirmeye gayret ettiğimiz komandolarımızı, Hava İndirme Tugayı biliyorsunuz Kayseri, orayı hedef almışlar. Dolayısıyla çok elim, çok üzücü bir havadisle güne başladık. Aslında biz bugün Kahramanmaraş'tan bütün danyaya bin insanlık örneği göstermek üzere hazırlanmıştık, sizler de o yüzden Kahramanmaraş'tasınız. Halep civarında insanlar canlı canlı savaş uçaklarının attığı bombalarla harabe hale gelmiş enkazların altında can çekişirken aynı gün şu anda Osmaniye'de de hazır en yeni düzey insani hijyen şartları taşıyan bir barınma merkezinin açılışını gerçekleştirecektik."

Kaynak: AA