Kayseri'deki 'ByLock' operasyonunda 6 tutuklama

"ByLock" kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 21 kişiden 6'sı tutuklandı.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ''ByLock'' kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye gönderilen, aralarında özel güvenlik görevlisi, üniversite öğrencisi ve ev kadınlarının bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 9'u kadın 21 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı.



Mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.D, A.Y, R.E, N.A, P.B. ve E.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "ByLock"u kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 28 kişiye yönelik operasyon başlatmış, 21'i gözaltına alınmıştı.



Firari 7 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.