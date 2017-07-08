Kayseri'deki ByLock operasyonunda 12 tutuklama

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 16'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.



Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 57'ye yükseldi.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 104 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Zanlılardan 67'si gözaltına alınmış, daha sonra sayı 72'ye yükselmişti.