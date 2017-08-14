Kayseri'deki ByLock operasyonu

Gözaltına alınan 26 zanlıdan 17'si adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan çeşitli meslek gruplarından 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden 5'i emniyetteki ifadesinin ardından, 4'ü ise savcılık sorgusunun ardından adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.



Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 17 zanlı ise adliyeye gönderildi.



FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla çeşitli meslek gruplarından 30 kişi hakkında yakalama verilmiş, 9 Ağustos'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 26'sı gözaltına alınmıştı.



Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.