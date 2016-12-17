Çarşı iznine çıkan askerlere hain saldırı

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi yakınlarında bir araçta patlama meydana geldi.

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi yakınlarında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 13 askerin şehit olduğu, 48 askerin yaralandığı bildirildi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER



Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi.



Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü bir araç, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etti.



Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Polis, patlama sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.



GENELKURMAY: 13 ASKER ŞEHİT OLDU



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 08.45 sularında Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında, 13 kahraman personelimiz şehit olmuş, 48 kahraman personelimiz yaralanmıştır." denildi.



Açıklamada, menfur saldırıda sivil vatandaşların da yaralanmış olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.



BAKAN ÖZHASEKİ'DEN AÇIKLAMA



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'deki terör saldırısının gerçekleştiği yerde inceleme yaptı.



Bakan Özhaseki, Erciyes Üniversitesi yerleşkesi yakınlarındaki 13 askerin şehit edildiği ve 48 askerin yaralandığı terör saldırısının gerçekleştiği bölgede incelemelerde bulundu.

7 ASKERİN OTOPSİSİ TAMAMLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Arslantürk, saldırıda şehit olan askerlerden 7'sinin, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki adli tabiplikte otopsi işlemlerinin tamamlandığı söyledi.



Otopsi işlemleri tamamlanan şehitlerin naaşlarının, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderileceğini belirten Arslantürk, 6 şehidin işlemlerinin ise sürdüğünü kaydetti.



SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇ SAHTE "İKİZ PLAKALI"



Öte yandan Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 71 plakalı bir araçla gerçekleşen saldırının ardından başlatılan incelemede, bomba yüklü araçta kullanılan plakanın, Kırıkkale'de yaşayan A.T'nin üzerine kayıtlı hafif ticari araca ait olduğu belirlendi.



Kırıkkale'deki aracın sahibi A.T'nin bilgisine başvuruldu. Polis ekipleri, A.T'nin sahibi olduğu araca ait plakanın, Şanlıurfa'dan çalınan ve eylemin gerçekleştirildiği aynı marka ve model araca sahte "ikiz plaka" olarak takıldığını saptadı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ORGENERAL AKAR'DAN BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi yakınlarındaki terör saldırısıyla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan bilgi aldı.



Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişmeleri yakından takip ettiğini, içinde çarşı iznine çıkan askerlerin de bulunduğu halk otobüsünü hedef alan terör saldırısı hakkında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile görüşerek, olaya ilişkin bilgi aldığını bildirdi.



BAŞBAKAN YILDIRIM BİLGİ ALDI



Başbakan Binali Yıldırım, Kahramanmaraş'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda, Kayseri'de meydana gelen terör saldırısı hakkında ilgili bakanlardan bilgi aldı.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu özel halk otobüsüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına dair, ilgili bakanlarla bir araya geldi.



Kahramanmaraş'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda ilgili bakanlarla bir toplantı yapan Başbakan Binali Yıldırım, terör saldırısına ilişkin bakanlardan bilgi aldı.



RTÜK YAYIN KISITLAMASI GETİRDİ



RTÜK, Başbakanlık tarafından Kayseri'de meydana gelen patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA