Kayseri'de DEAŞ operasyonu

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptıkları, örgüt adına faaliyette bulundukları iddia edilen yabancı uyruklu I.E.Y.K. ve T.K, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.



Zanlıların evlerinde yapılan aramada, dijital malzemeler ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.