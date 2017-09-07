Kayseri'de ByLock operasyonu
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 13 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve kamudan ihraç edilen 24 kişiye yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 13'ü gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 11 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.