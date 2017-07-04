Kayseri'de 100 zanlıya FETÖ operasyonu

ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 100 zanlıdan 64'ü yakalandı.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle 100 zanlıya yönelik operasyon düzenlendi.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.



Zanlılardan 64'ü gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.





