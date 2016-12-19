Kayseri ve İstanbul şehitleri için New York'ta dua

ABD'deki Türkler, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen terör saldırılarında şehit olan polis ve askerleri dualarla andı.

New York ve New Jersey'deki Türkler, Manhattan'da Union Meydanı'nda toplandı. Burada İstiklal Marşı'nı okuyan Türkler, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve dua etti.



Gösteride "Katil PKK Hesap Verecek", "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları atanlar arasında yer alan Türk Amerikan Demokratlar Birliği Başkanı Savaş Şahin, yaptığı konuşmada, Türkiye'yi 2023 hedefinden döndürmek isteyenlerin amacına ulaşamayacağını söyledi.



Şahin, "Türkiye'nin huzurunu hedef alan bu saldırılar karşısında Türk milletinin dayanışma ruhu içinde birlik ve beraberliğini sürdüreceğine olan inancımız tam. 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle amaçlarına ulaşamayan dış mihraklar, Türkiye ekonomisi üzerinden ülkemizi vurmaya çalıştılar. Orada da başarılı olamayacaklarını anlayınca terör eylemlerini artırdılar." dedi.



Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Başkan Yardımcısı Tulga Tekman da terör bitene ve terör örgütünün üyelerinin tek bir tanesi kalmayana kadar bu mücadelenin süreceğini vurguladı.



Azerbaycanlı Nizami Karakoyunlu da "Bu millet Çanakkale'de boşuna savaşmadı. Boşuna şehit olmadı. Türkiye herkes için vatan olmuştur. Terörün milleti yoktur. Masum insanları katlediyorlar. Onlar akıttıkları kanda boğulacaklardır." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediklerini söyleyen göstericiler, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları taşıdılar.



Union Meydanı'ndaki gösteriye Türk kuruluşları TADF, Young Turks Derneği ve Türk Amerikan Demokratlar Birliği destek verdi.

Kaynak: AA