Kayseri halkından teröre sert tepki

Kayseri'de yaşanan terör saldırısının ardından valilik önünde toplanan çok sayıda vatandaş teröre tepki gösterdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Kayseri Valiliği önünde toplanan vatandaşlar, burada İstiklal Marşı okudu. "İdam isteriz" diye bağıran vatandaşlar, terör örgütü aleyhine çeşitli sloganlar attı.



Bu sırada Kayseri Valiliğinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşların yanına gelerek sağduyu çağrısında bulundu. Soylu, vatandaşlara, "Sabırlı olacağız, bunların hepsinin üstesinden geleceğiz, sakin olun." diye seslendi.



Vatandaşlardan bazıları, kalabalık arasındaki bir kişiye olumsuz söylemleri nedeniyle sert tepki gösterdi. Polis ekipleri, havaya silahla ateş açarak, vatandaşa yönelik fiziki müdahaleye varan tepkileri engelledi.



Öte yandan, saldırıya tepki gösteren bir grup vatandaş, HDP İl Başkanlığının bulunduğu binanın önünde toplandı. Polis ekipleri, binaya girmek isteyen öfkeli kalabalığı yatıştırmaya çalıştı. Gruptan bazıları, binaya girerek, il başkanlığının bulunduğu yeri ateşe verdi. Polisin, megafonla yaptığı anonsun ardından vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na yöneldi.



Vatandaşların, Cumhuriyet Meydanı'nda teröre tepkileri sürüyor.

Kaynak: AA