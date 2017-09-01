Kaymakam suikastçısı hain yakalandı

Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, Baykan Kaymakamı Kocabey'e yönelik suikast girişimi ile Jandarma Astsubay Üst Çavuş Akdağ'ın şehit edilmesi olayına karışan terörist grubun içinde faaliyet gösterdiği değerlendiriliyor.



Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK mensupları ile örgüte yardım ve yataklık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlardan birinin, 7 Temmuz'da Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e yönelik suikast girişimi ile 24 Temmuz'da Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Yakup Akdağ'ın şehit edilmesi olayına karışan terörist grubun içinde faaliyet gösterdiği değerlendiriliyor.