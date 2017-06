Kaymakam sosyal medyadan öz eleştiri yaptı

Gölköy Kaymakamı Kaldırım, konuk olduğu yaşlı çiftin kaldığı yeri görünce yaşadığı duyguları sosyal medya hesabında dile getirerek ilçe halkından özür diledi.

Gölköy Kaymakamı Tuncay Kaldırım, konuk olduğu yaşlı çiftin kaldığı yeri görünce yaşadığı duyguları sosyal medya hesabından paylaşarak ilçe halkından özür diledi.



Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaklaşık 5 aydır görev yapan Kaldırım, ramazan dolayısıyla her akşam yoksul bir aileyle iftarını açarak sorunlarını dinliyor.



Dün akşam da bir aileyle iftar eden Kaldırım, teravih namazının ardından çadırda yaşayan yaşlı bir çifti ziyaret etti. Etrafı sacla çevrilmiş çadırdaki ortamı gören Kaldırım, duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.



Kaymakam Kaldırım, aileyle sohbeti sırasında çekilen fotoğraflarla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:



"Teravih namazından sonra yaşlı bir teyzemizi ziyaret ettik. Teyzemizin eşi ile birlikte kaldığı bu yeri görünce, ilçenin başı olarak görevimi tam ve bihakkın yapamadığımı gördüm. Daha çok çalışmamız, daha az dinlenmemiz gerekiyor. Başta teyzemiz ve eşi olmak üzere tüm Gölköy halkından özür dilerim. Haklarınızı helal ediniz."



Paylaşım sonrası Kaldırım, sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı aldı.



Vatandaşlardan Seyfullah Günay, Kaymakam Kaldırım'ın mesajı ile ilgili, "Allah sizden razı olsun, sizin gibi yöneticileri her daim var etsin Sayın Kaymakamım." yorumunda bulunurken, Şah Türkmeni "Bizler de desteğe hazırız.", Ayhan Karakoç ise "Gölköy'de yeni bir çığır açılıyor Kaymakam Bey ile." şeklinde görüş belirtti.



"GÖRDÜĞÜM MANZARA BENİ ÇOK ETKİLEDİ"



Kaymakam Tuncay Kaldırım yaptığı açıklamada, ramazanın her günü mağdur bir aileyle orucunu açtığını söyledi.



Dün teravih namazı sonrası gösterilen eve ziyaret gerçekleştirdiğini anlatan Kaldırım, "Ev demeye bin şahit. Vatandaş çadırda kalıyor, kış ayını çadırda geçirmiş. Üstünü sacla kapatmışlar, tek bir göz oda. 80'li yaşlarda karı koca. Gördüğüm manzara beni çok etkiledi çünkü ben 5 aydır bu ilçedeyim ve benim sorumluluk dönemimde o vatandaş kışı orada geçirdi." dedi.



Kaldırım, aileye en kısa sürede gerekli yardımı yapacaklarını bildirdi.