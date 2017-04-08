"Kayısı cenneti" Malatya çiçeklerle beyaza büründü

Dünyanın kuru kayısı ihtiyacının yüzde 80'ine yakınını karşılayan Malatya'da çiçek açan kayısı ağaçları, tabloları aratmayan görüntüler oluşturdu.

İl genelinde 8 milyona yakın kayısı ağacına ev sahipliği yapan Malatya'da, yöreye özgü lezzette kayısıların yetiştiği ağaçlar, açan çiçekleriyle bahçeleri beyaza bürüdü.



Rakımlarına göre nisan ve mayıs aylarında çiçeklenen ağaçlar, Malatya'da kartpostalları aratmayan görüntüler oluşturdu. Malatya'daki bahçeler, çiçekler sayesinde gelin gibi süslendi.



Darende ilçesinin kırsal kesimindeki Yukarıulupınar ve Balaban mahallelerindeki kayısı bahçeleri de Anadolu'nun kıraç dağlarını beyaz bir tül gibi örttü.