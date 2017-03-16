Kayısı çağlası 10 liradan alıcı buluyor

Mersin'in Silifke ilçesinde hasadı yapılan kayısı çağlasını üreticiler kilogramını 10 liradan satıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde toplanan kayısı çağlası üreticiler tarafından kilogramı 10 liradan satışa sunuluyor.



Erik ve badem çağlasının ardından hasadı yapılan kayısı çağlası üreticiler tarafından Atayurt Hal Tesislerine getirilip özel olarak paketlendikten sonra Ankara ve İstanbul başta olmak üzere gelen talebe göre ülkenin değişik illerine gönderiliyor.



KAYISI ÇAĞLASI 10 LİRADAN ALICI BULUYOR



Silifke Kayısı Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Gürses, yaptığı açıklamada, badem çağlasının ardından son yıllarda kayısı çağlasına da rağbetin arttığını kaydetti.



Kayısı üreticilerinin meyve kalitesini yükseltmek amacıyla ağaçlardaki kayısıları seyreltmesi gerektiğini ifade eden Gürses, "Geçmiş yıllarda seyreltmek amacıyla toplanan kayısı çağlaları atıl kalıyordu. Ancak son yıllarda kayısı çağlaları da satılarak üreticilerimize ek gelir getirmeye başladı." dedi.



Kayısı hasadının ise örtü altında gelecek ay başlayacağını vurgulayan Gürses, ilçe genelinde bin 200 dönüm kayısı bahçesinden yaklaşık 10 bin ton ürün hasadı beklendiğini söyledi.



Hal esnafı Adem Türer ise hale getirilen kayısı çağlasını üreticilerden kilogramı 10 liradan aldıklarını bildirdi.