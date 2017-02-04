Kayıp çocuk rögarda ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 7 yaşındaki kız çocuğu, rögarda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Taşağıl Mahallesi Çakallık mevkisinde annesiyle yaşayan Sevgi Büyükdeligöz'den (7) bir süre haber alamayan yakınları, mahalle sakinleriyle birlikte çevrede arama yaptı.



Arama çalışmaları sırasında komşuları, çocuğun evlerinin yanındaki yaklaşık 2,5 metre derinlikteki kapağı açık rögara düştüğünü fark ederek, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar tarafından rögardan çıkarıldıktan sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun, hayatını kaybettiği belirlendi.



Sevgi Büyükdeligöz'ün cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Otopsi işlemlerinin halen sürdüğü, çocuğun ölüm sebebinin incelemelerin ardından belirleneceği bildirildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Büyükdeligöz'ün babası Mustafa Kemal Büyükdeligöz'ün 6 yıl önce Serik ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybettiği ve annesiyle yaşadığı öğrenildi.



Çocuğun dayısı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevgi'nin kaybolmadan önce arkadaşlarıyla evlerinin bahçesinde oynadığını öğrendiklerini belirterek, "Evin sahibinin eşi lağım dolu çukurun yanında bir çocuk montu fark ediyor. Kocasına söylüyor. Çukurda Sevgi'yi görüp hemen çıkartıyorlar ama yeğenim maalesef hayatını kaybediyor." dedi.