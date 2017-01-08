Kayınbiraderini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

Konya'da av tüfeğiyle eski eşi ve kayınpederini yaraladığı, kayınbiraderini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cihanbeyli ilçesinde 4 gün önce av tüfeğiyle Deniz Çetin'in öldürülmesi, babası Cömert Çetin ve kardeşi Asiye Çetin'in yaralanması olayıyla ilgili aranan şüphelinin, kent merkezine geldiği bilgisini aldı.



Zanlı Cengiz K'nin 42 VN 236 plakalı otomobille kaçtığını belirleyen polis, aracın merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.



Mahalleye gelen polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan Cengiz K, kısa süren kovalamaca sonunda yakalandı.



Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.