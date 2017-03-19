Kayak merkezinde mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde mahsur kalan 14 personel kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelini kurtarmak için İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi çalışma başlattı.



Ekipler, kar yağışı ve fırtınaya rağmen saatler süren çalışmanın ardından bölgeye ulaştı.



Yolun açılmasıyla 14 kişi minibüsle, iş makinesi eşliğinde şehir merkezine ulaştırıldı.