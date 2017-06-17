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17 Haziran 2017 03:33 | Son Güncelleme: 17 Haziran 2017 03:36

Kavurmacı gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Ömer Faruk Kavurmacı gözaltına alındı.

Kavurmacı gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ömer Faruk Kavurmacı'yı gözaltına aldı.

Kavurmacı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Etiketler: kadir topbaşgözaltıömer faruk kavurmacıfetö


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