Ömer Faruk Kavurmacı yeniden tutuklandı
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması üzerine gözaltına alınan Ömer Faruk Kavurmacı tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması üzerine gözaltına alınan Ömer Faruk Kavurmacı tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Kavurmacı hakkındaki karar yüzüne okundu.
Kavurmacı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine, dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Kavurmacı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.