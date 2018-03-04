Ölümler var, dünya şok içinde Katil kavun

Avustralya'da bir çiftlikte üretilen kavunlarda listerya çıktı, çok sayıda insana virüsün bulaştığı belirlendi.

Avustralya'da kavun yiyen üç kişi, listerya virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Kurbanlardan ikisi Yeni Güney Galler, biri de Victoria eyaletlerinde yaşıyordu.

Listerya virüsünün çok sayıda insana bulaştığı bildiriliyor. Yeni Güney Galler'de 15 yaşlıda virüs tespit edildi.

Listeryanın cantaloupe türü kavundan insanlara geçtiğini belirten yetkililer, hamile, yaşlı ve bebekler için uyarıda bulundu.

Virüsün izini süren sağlık yetkilileri, kavunların Griffith kenti yakınlarında bir çiftlikte yetiştirildiğini belirledi.

ABD'de 2011 yılında gerçekleşen salgında, kavunlardaki listerya virüsü 15'den fazla kişiyi öldürmüştü.

Düşük sıcaklıktaki ortamlarda hızla yayılabilen virüs, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bebekler ile hamileler için öldürücü risk taşıyor.