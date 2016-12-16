Kavga ihbarı için gelen polislere Türk bayraklı sürpriz

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alınan kavga ihbarı üzerine okul bahçesine giden polis ekipleri, öğrenciler tarafından Türk bayrağı ile karşılandı.

Saime Sultan Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen terör saldırısı dolayısıyla polise destek vermek amacıyla 155 polis imdat hattını arayarak, okulda kavga olduğu yönünde sahte ihbarda bulundu.



Öğrenciler, kısa sürede okula gelen polisleri, açtıkları büyük Türk bayrağıyla karşıladı.



Yaktıkları meşaleler eşliğinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan öğrenciler, polislere taziye dileklerini ileterek çiçek verdi.



Polis ekipleri de öğrencilerin anlamlı jestine teşekkür ettikten sonra siren çalarak okuldan ayrıldı.

Kaynak: AA